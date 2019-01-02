كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبحثان سبل إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية

بحث ستفين بيجون الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية مع نظيره الكوري "لي دو-هون" الاستراتيجيات الخاصة بنزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية بالإضافة إلى الخطط الخاصة بالمشاورات بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم أن الجانبين ناقشا أيضا رسالة كيم جونج - أون، التي بثها عبر خطابه الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد، وقالت وزارة الشئون الخارجية في سول إن المسؤول الأمريكي أطلع نظيره الكوري بالتطورات حول التواصل الذي جرى مؤخرا بين بلاده وكوريا الشمالية، وذلك خلال مباحثاتهما عبر الهاتف.

يذكر أن الزعيم الكوري الشمالي جدد تعهده بنزع السلاح النووي ورغبته في عقد قمة جديدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تم بث تلفيزيونيا أمس الثلاثاء، بيد أنه حذر من أن النظام الشيوعي في بلاده قد يضطر للبحث عن "نهج جديد" إذا استمرت الولايات المتحدة في تشبثها بفرض العقوبات وانتهاج أسلوب الضغط في التعامل مع كوريا الشمالية، ولم يتطرق الزعيم الشمالي إلى ذكر أية خطط محددة بشأن الخطوات التالية للنزع النووي في خطابه السنوي الذي ركز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي والرؤية المتطلعة للسلام.