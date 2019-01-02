ائتلاف دعم مصر: مبادرة «الأكثر احتياجًا» تؤكد إلمام السيسي بمعاناة الفقراء

قال أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النائب أحمد السجيني، إن مبادرة الرئيس السيسي بتوجيه مؤسسات الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في عام 2019 «تؤكد إلمام الرئيس بمعاناة الطبقات الفقيرة».

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا خلال العام الجاري، وفق ما نشره الرئيس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشاد السجيني في تصريح لمحرري البرلمان، اليوم الأربعاء، بمبادرة السيسي، ووصفها بأنها مبادرة وطنية إنسانية.

وقال السجيني إن الشعب المصري دائمًا ما يكون على قدر المسؤولية ودعم المبادرات والتحركات الفعالة بالمجتمع، ضاربًا المثل بمشروع قانون السويس الجديدة.

ورأى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن السلطة التنفيذية مسؤولة عن دور كبير وواسع في تطبيق مبادرة الرئيس لما تملكه من معلومات وبيانات حول القرى الأكثر احتياجًا.

كما دعا السجيني إلى أن تكون مشاركة المجتمع المدني في المبادرة على مستوى المسؤولية بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، بما يصب في صالح المواطن المصري.