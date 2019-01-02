رئيس المجلس الأوروبي يؤكد ثقته في نجاح رومانيا في رئاسة الاتحاد الأوروبي

ذكرت تقارير إخبارية أن الصين تعهدت بتقديم قرض لا يقل عن ملياري دولار إلى باكستان بهدف تعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى إسلام آباد ومنع المزيد من تدهور الروبية الباكستانية أمام الدولار، حيث نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لم تكشف هويتهم القول إنه لم يتم الإعلان رسميا عن الدعم المالي الصيني لباكستان.

برلين – ذكرت تقارير إخبارية أن نقابة عمال الخدمات الألمانية "فيردي" دعت إلى إضراب أعضائها من عمال نقل الأموال إلى البنوك ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تضم النقابة 5ر12 ألف عامل في مجال نقل الأموال، حيث أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الإضراب اليوم الأربعاء وينتهي يوم الجمعة، إذا لم تحقق المحادثات بين النقابة وأصحاب الأعمال تقدما بشأن زيادة أجور العمالـ حيث كانت النقابة قد عقدت 5 جولات من المحادثات غير المجدية مع أصحاب العمل بشأن الأجور، ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات بين الجانبين يومي 3 و4 يناير الحالي.

نيويورك – ذكرت تقارير إخبارية أن المستثمر الأمريكي "إريك برينس" مؤسس شركة الخدمات الأمنية الشهيرة "بلاك ووتر" يستهدف جمع حوالي 500 مليون دولار لإنشاء صندوق للاستثمار في توريد المعادن المستخدمة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث أشارت وكالة بلومبرج للأنباء أن صندوق الاستثمار سيستهدف الاحتياطيات غير المكتشفة من المعادن مثل الكوبالت والنحاس والليثيوم والتي يمكن استخراجها ثم بيعها إلى شركات التعدين الأكبر بعد فترة من 4 إلى 5 سنوات.

واشنطن – أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية "أيه.تي أند تي" اتمام بيع نشاط مراكز البيانات المشتركة ومجموعة من الأصول إلى شركة "بروكفيلد إنفراستراكشر" والمؤسسات الاستثمارية الشريكة لها، حيث حصلت شركة الاتصالات على 1ر1 مليار دولار من عائد الصفقة، حيث تعتزم استخدام الأموال لتقليل معدل ديونها بنهاية العام الحالي. وبإتمام هذه الصفقة، فإن قواعد بيانات عقود العملاء وموظفي دعم عمليات مراكز البيانات المشتركة والأصول الثابتة والمنشآت المستأجرة والمملوكة بشكل محدد، سيتم نقلها إلى "بروكفيلد".

تل أبيب – كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في بيان موجه إلى بورصة تل أبيب للأوراق المالية عن إجراء محادثات أولية للاستثمار في شركة الصناعات العسكرية الجوية "أيروناتيكس"، حيث نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة "أيروناتيكس" القول إن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية واحدة من عدة جهات تجري محادثات للتعاون الاستثماري معها.