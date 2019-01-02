قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "إن مساعي إسكات مآذن مساجد القدس المحتلة جريمة خطيرة وجديدة ضد المقدسات في القدس المحتلة".

وأكدت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن الآذان واحد من سمات المدينة المميزة يصدح من كافة المساجد وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك والتعدي عليه هو تعد على كل ما هو مقدس في المدينة.

وقال أمين عام الهيئة حنا عيسى : "إن سلطات الاحتلال وبشتى الوسائل والأساليب تسعى لتغيير الطابع العام للمدينة المحتلة وصبغها بمعالم يهودية تلمودية غريبة عن عروبتها الإسلامية المسيحية من خلال بناء الكنس والحدائق التلمودية والاعتداء على المقدسات من مساجد وكنائس وبناء البؤر والتجمعات الاستيطانية، لتضحي القدس يهودية لليهود دون غيرهم"، محذرا من عواقب هذا القانون العنصري وما له من أثر في زيادة التوتر والاحتقان في المدينة المحتلة.

ويخطط رئيس بلدية الاحتلال في القدس المتطرف موشيه ليؤون لإسكات مآذن القدس تنفيذا لمشروع قانون "إسكات المآذن" فيما كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط إسكات الأذان الذي قرر تنفيذه ليؤون المقرب من رئيس (يسرائيل بيتينو) أفيجدور ليبرمان وسيتم رصد عشرات ملايين الشواكل لتنفيذه (الدولار يعادل 7ر3 شيكل).

ويأتي قرار رئيس البلدية المعروف بتطرفه بعد أقل من شهرين من انتخابه وبعد أقل من عام من توصية لجنة حكومية إسرائيلية بمنح الشرطة صلاحيات اقتحام المساجد والاستيلاء على مكبرات الصوت في حال رفع الآذان أو استعمال مكبرات الصوت في الأوقات غير المسموحة.

وينص مشروع قانون "إسكات الآذان"، الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس 2017، على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.

وتقترح المسودة كذلك، فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في الليل، ومنع استخدامها في ساعات النهار أيضا إذا كان الصوت يفوق المسموح به بموجب قانون الضجيج، علما أن قيمة الغرامة قد تصل إلى 10 آلاف شيكل (الدولار يعادل 7ر3 شيكل).