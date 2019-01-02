قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة اقتربت من توقيع عقدًا مع استشاري دولي للبدء في تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، واصفًا خطة التطوير بالهائلة والتي تصل تكلفتها إلى 25 مليار جنيه، بينهم مليارين لتدريب العاملين وإرساء معايير جديدة للإدارة.

وأضاف في لقاء مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أن القطاع يضم 25 محلجًا و23 شركة يتم تحديث أنظمتها وماكيناتها بالكامل، لأنها تعود إلى القرن الـ19، مشيرًا إلى شراء 11 محلجًا جديدًا، وسيتم تجربة أحدهم استعدادًا لتركيب الباقي.

وذكر أن الوزارة تسعى لزيادة استخدام القطن المصري طويل التيلة والاستفادة من سمعته العالمية، ورفع إنتاج منسوجاته من 450 ألف قنطار حاليًا إلى أكثر من مليون قنطار خلال عامين، موضحًا أنه سيتم دمج شركات بالمحلة الكبرى وكفر الدوار لزيادة التحكم فيهما بشكل أكثر كفاءة بعد تحديثهما.

وأشار إلى وجود خطة لإحياء مصانع حلون للغزل والنسيج، والتي وصفها بالمدمرة، بالإضافة إلى تركيب أنظمة جديدة لشركات دمياط خاصة بالأقمشة الجينز، والذي تستور منه مصر سنويًا بقيمة 111 مليون دولار.

وأوضح أن هذه المصانع الأربعة تمثل نحو 60% من مصانع الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام، وبعد الانتهاء من تحديثهم سيتم التوجه لتطوير باقي المراكز، مضيفًا أن الـ23 مصنعًا القائمين حاليًا سيتم دمجهم في 9 مصانع، سيتم الانتهاء من تحديثهم جميعًا خلال 3 سنوات.

وأكد أن الوزارة لن تتخلى عن أي من عمال القطاع الذين يبلغ عددهم 54 ألف عامل، موضحًا أن الصناعة ستحتاج إلى عمالة إضافية .