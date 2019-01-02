نقابة «فيردي» الألمانية تدعو إلى إضراب عمال نقل الأموال في ألمانيا

دعت نقابة عمال الخدمات الألمانية "فيردي"، رسميا، اليوم الأربعاء، إلى إضراب أعضائها من عمال نقل الأموال إلى البنوك ومتاجر التجزئة في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تضم النقابة 12.5 ألف عامل في مجال نقل الأموال.

بدأ الإضراب اعتبارا من صباح اليوم، حيث أشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أنه سيسبب "اضطرابا كبيرا" في عمل البنوك وماكينات الصراف الآلي ومتاجر التجزئة، التي تعتمد على شركات نقل الأموال في حركة الأموال السائلة.

تطالب النقابة بزيادة أجور عمال نقل الأموال بمقدار 250 يورو شهريا في المتوسط، وتحقيق المساواة في الأجور بين عمال الولايات الشرقية في ألمانيا والذين يحصلون على أجور أقل، وعمال الولايات الغربية.

كانت النقابة قد عقدت 5 جولات من المحادثات غير المجدية مع أصحاب العمل بشأن الأجور، ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات بين الجانبين يومي 3 و4 يناير الحالي.

من جانبه، قال "أرنو بويكس" كبير مفاوضي النقابة، إن "رسالتنا واضحة إلى أصحاب العمل، وهي إنه إذا لم يتم تقديم عرض قابل للتفاوض على الطاولة، فإن نطاق الإضرابات عن العمل سيتسع".