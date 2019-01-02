قرقاش: ميليشيا الحوثي تتاجر بالمساعدات الغذائية للشعب اليمني لكى تتفاقم الأزمة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الميليشيات الحوثية تتاجر بالمساعدات الغذائية المقدمة للشعب اليمني لكي تتفاقم الأزمة.

وقال قرقاش - في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء، "إن تقرير برنامج الأغذية العالمي حول متاجرة الميليشيا الحوثية بالمساعدات الغذائية العاجلة للشعب مهم، ويوثق هذه الممارسات، مضيفا إن الحوثي في حربه ضد الدولة والشعب اليمني استخدم العنف والأطفال والألغام والغذاء، وآن الأوان للمنظمات الأخرى أن تكون بذات الوضوح".

وقدم - في تغريدة أخرى - الدليل على انتهاكات الحوثي بنشر تصريح ديفيد بيزلي مدير برنامج الغذاء، حول الممارسات الحوثية.

يشار إلى أن بيزلي قال في تصريحه "إن هذا السلوك يرقى إلى سرقة الطعام من أفواه الجياع، في الوقت الذي يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من الطعام، هذا أمر شنيع، يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".