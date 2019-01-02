«ترامب» يوجه انتقادات للسياسي الجمهوري ميت رومني «عمود نقد»

بدأت علاقة المرشح الرئاسي الجمهوري الأسبق ميت رومني، الذي من المقرر أن يؤدي القسم غدا الخميس عضوا في مجلس الشيوخ، بشكل سيء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بعدما كتب عمودا في إحدى الصحف ينتقد الأخير.

ورد ترامب على رومني، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات عام 2012، وطالبه بأن يكون لاعبا لصالح الفريق وأن يؤيد دعواته إلى مزيد من أمن الحدود.

وغرد ترامب على موقع "تويتر": "ها نحن نبدأ مع ميت رومني، ولكن بسرعة كبيرة.. سكون السؤال: هل هو /فلايك/؟ آمل ألا يكون كذلك".

وتشير كلمة "فلايك" إلى السيناتور جيف فلايك، وهو جمهوري انتهت ولايته وكان ينتقد ترامب بقوة، كما أنها كلمة تستخدم للإهانة لوصف شخص بأنه غير جدير بالثقة ولا يستطيع تنفيذ وعوده.

وأشار ترامب إلى هزيمة رومني في انتخابات 2012 أمام الرئيس السابق باراك أوباما.

وتابع على "تويتر": "حققت انتصارا كبيرا، لكنه لم يفعل، يجب أن يكون سعيدا من أجل كل الجمهوريين".

وقال رومني في العمود الذي نشرته أمس الثلاثاء صحيفة "واشنطن بوست" إن سلوك ترامب خلال أول عامين من ولايته الرئاسية قدم دليلا على "أن الرئيس لم يرق إلى مستوى المنصب" .