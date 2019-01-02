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فيديو.. والد طفلة الإسماعيلية يروي تفاصيل اختطافها: الخاطف هددها بالذبح

إيفون مدحت
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 4:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 4:36 ص

روى محمد زكي، والد الطفلة حلا التي تعرضت للاختطاف في الإسماعيلية، تفاصيل الواقعة، قائلًا إن الخاطف اختطف طفلته من أمام العمارة التي يقطن فيها.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أن الخاطف قابلها في الشارع ودعاها لإيصالها للمنزل باعتباره صديق والدها لكنها رفضت فأجبرها على الذهاب معه بعد تهديده إياها بالذبح.

وأضاف أن أسرته مرت بوقت عصيب للغاية خلال بحثها عن الطفلة المفقودة إلى أن عادت بعدما أنقذها سائق التاكسي محمود سيد من واقعة الاختطاف التي مضى عليها حوالي 5 أيام، موجهًا الشكر إليه على الهواء، في تأكيد منه أن الأخير أصبح صديقًا عزيزًا للعائلة.


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