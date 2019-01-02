المرصد السوري: 20 قتيلا في اقتتال داخلي بين فصائل ومسلحين في حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل نحو 20 مسلحا في اشتباكات عنيفة بين الفصائل المقاتلة و"هيئة تحرير الشام" في غرب محافظة حلب شمال سوريا.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية، إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 20 مقاتلا، بينهم 12 من "هيئة تحرير الشام" وخمسة من "حركة نور الدين زنكي"، أحد أبرز مكونات "الجبهة الوطنية للتحرير" والمدعومة من أنقرة، فضلا عن مدنيين اثنين بينهم ممرض"، كما أسفرت الاشتباكات المستمرة أيضا عن إصابة نحو 35 عنصرا بجروح.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل مقاتلة منضوية في الجبهة الوطنية للتحرير على محافظة إدلب (شمال غرب) وأجزاء من محافظات محاذية لها، بينها ريف حلب الغربي، وطالما شهدت المنطقة اقتتالا داخليا بين الفصائل المتنافسة في ما بينها.

وتشهد إدلب والمناطق المحاذية لها منذ عامين على توتر بين "هيئة تحرير" الشام وفصائل أخرى على رأسها حركتا "أحرار الشام" و"نور الدين زنكي".