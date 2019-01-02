توصية طبية بإبعاد شريف عن التدريبات الجماعية

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غاب محمد شريف، لاعب وسط الأهلي عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وغاب شريف عن المشاركة في التدريبات الجماعية؛ بسبب تعرضه للإصابة بكدمة في الأنكل خلال مران فريقه أمس، بعد تدخل قوي من زميله ساليف كوليبالي.

وخضع شريف لفحص طبي قبل انطلاق المران الصباحي للفريق، وفضل الجهاز الطبي دخول اللاعب في جلسة علاج طبيعي وتأهيل في «الجيم» حتى لا تتفاقم الكدمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الجمعة المقبل على ملعب الدفاع الجوي، وذلك ضمن مؤجلات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.