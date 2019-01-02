التصريح بدفن جثة طالب 12 عاما متغيب منذ 5 أيام بالمنيا

صرحت النيابة العامة بمركز المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب، بدفن جثة طالب بالصف السادس الابتدائي، عُثر عليها بالترعة الإبراهيمية عند قرية البرجاية، وكان مُبلغ باختفائه من منزل أسرته بمركز أبو قرقاص منذ 5 أيام.

وجاء قرار النيابة العامة، عقب استعراض تقرير مفتش الصحة، والذي أفاد بأن أسباب الوفاة هي اسفكسيا الغرق، وفشل حاد في التنفس، والوفاة منذ ما يقارب 5 أيام، ولا توجد إصابات حيوية حديثة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وكان اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنيا، تلقى بلاغًا من الأهالي، بالعثور على جثة طفل في العقد الثاني من العمر بالترعة الإبراهيمية، بزمام قرية البرجاية في مركز المنيا.

وبمراجعة البحث الجنائي محاضر المتغيبين بمراكز شرطة محافظة المنيا، بالتنسيق بين مباحث مركز شرطة المنيا، تم التوصل إلى اسم وهوية وأهلية الجثة، وتبين أن المتوفي هو «محمد ع. ص.»، 12 سنة، مقيم بعزبة سامح موسي، مركز أبوقرقاص، والمُحرر محضر بتغيبه بتاريخ 28 ديسمبر 2018، وتم إخطار الأهلية للتعرف على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.