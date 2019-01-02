مصرع عامل وزوجته وطفليهما في حادث انفجار أنبوبة غاز بطوخ

لقى عامل وزوجته وطفليهما مصرعهما، فيما أصيب نجلهما الثالث، إثر حادث انفجار أنبوبة غاز بطوخ بمحافظة القليوبية، أثناء إعداد وجبة طعام، وأخطرت النيابة فأمرت بالتصريح بدفن الجثث والاستعلام عن حالة المصاب.

من جانبها، انتقلت نجلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية بنامول بمركز طوخ، إلى مكان الحادث لمعاينة المنزل محل الواقعة، وبيان مدى تأثره بالحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقى العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا بانفجار أنبوبة غاز "صغيرة" بمنزل "محمد ع. ا." بشقة بالطابق الثاني، بقرية خلوة سنهرة، دائرة مركز طوخ، ووجود متوفيين ومصاب، فانتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث المركز، و3 سيارات إطفاء، والإسعاف، وتمت السيطرة على النيران.

وتبين أنه أثناء استخدام أسرة بالقرية شعلة أنبوبة غاز صغيرة للتدفئة وإعداد طعام العشاء، حدث تسرب للغاز فانفجرت الأنبوبة ولقى الأب "محمد م. ع."، عامل، وزوجته "أسماء م. ع."، وأولادها "أحمد" 7 أعوام، و"جنات" 8 أعوام، مصرعهم، بينما أصيب طفلهما الثالث "محمود"، 12 عاما، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى.