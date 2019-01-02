نمو مبيعات التجزئة في إستونيا بأقوى وتيرة منذ منتصف 2017

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء في إستونيا، الصادرة اليوم الأربعاء، نمو مبيعات التجزئة خلال نوفمبر الماضي، بأسرع وتيرة له منذ منتصف 2017.

وبلغ معدل نمو مبيعات التجزئة في إستونيا، بدون حساب السيارات خلال نوفمبر الماضي، 5% سنويا، بعد نمو بمعدل 3% سنويا خلال أكتوبر الماضي.

واستمر نمو مبيعات التجزئة في إستونيا للشهر الخامس على التوالي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2017، عندما كان معدل النمو 5% أيضا.

وزادت مبيعات السلع المصنعة خلال نوفمبر الماضي بنسبة 10%، كما زادت المبيعات في المتاجر المتخصصة مثل متاجر الكمبيوتر والكتب والمعدات الرياضية وغيرها، بمعدل 15% سنويا.

وزادت المبيعات في المتاجر التي تبيع مستحضرات التجميل والصيدليات ومتاجر الأجهزة المنزلية ومواد البناء، بنسبة 11% خلال نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، سجلت مبيعات التجزئة في إستونيا تراجعا شهريا بنسبة 1% خلال نوفمبر الماضي، بعد ارتفاع شهري بنسبة 4% في أكتوبر الماضي.