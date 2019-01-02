قطاع التصنيع في بريطانيا سجل نموا في ديسمبر مع تكثيف الاستعدادات للـ«بريكست»

أفاد تقرير، اليوم الأربعاء، بأن النمو في قطاع التصنيع في المملكة المتحدة تحسن بصورة غير متوقعة في ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، وذلك مع قيام الشركات بتجميع مخزونات وإصدار أوامر جديدة استعدادا لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

ووفقا لوكالة «بلومبرج»، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الصادر عن مؤسسة «آي.إتش.إس. ماركيت» إلى 54.2 الشهر الماضي، بينما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل القراءة إلى 52.5.

ولفتت المؤسسة إلى أنه رغم ذلك فإن متوسط القراءة للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 هو الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2016.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد بنهاية مارس. ولا تزال قدرة البلاد على إقرار اتفاق للخروج قبل الموعد المحدد لذلك غير مؤكدة.

وكثفت الحكومة البريطانية في ديسمبر استعداداتها لخروج دون اتفاق، ومن بين الإجراءات التي بدأتها مطالبة شركات الأدوية والمتاجر بتخزين الأدوية والمواد الغذائية، فضلا عن وضع 3500 من القوات على أهبة الاستعداد.

وحذر روب دوبسون المسؤول في «آي.إتش.إس. ماركيت» من أن هذا التأثير الإيجابي على مؤشر مديري المشتريات «سيكون على الأرجح قصير الأجل»، وأنه سيسير في الاتجاه المعاكس في وقت لاحق من عام 2019 مع تناقص المخزونات أو انتهاء صلاحية استعمالها.