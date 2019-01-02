الحزب الشيوعي الكوبي: لا تخيفنا القوة وجاهزون لعلاقات يسودها الاحترام مع واشنطن

أكد الأمين الأول للحزب الشيوعي الكوبي راؤول كاسترو إن بلاده لا يمكن تخويفها، كما أكد استعدادها في الوقت ذاته لتطوير علاقات يسودها الاحترام مع الولايات المتحدة.

وقال كاسترو - أثناء خطاب ألقاه في الاحتفالات بمناسبة الذكرى الستين للثورة الكوبية بمدينة سانتياغو دي كوبا حسبما افادت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الاربعاء "لا تخيفنا لغة القوة والتهديدات. إن وحدة الشعب هي الواقع غير القابل للكسر، وإننا اليوم الشعب الذي يدافع عن الثورة. لكنني أشير إلى جاهزيتنا للتعايش الحضري ولعلاقات الاحترام المتبادل مع الولايات المتحدة".

ودعا كاسترو القوى التقدمية في العالم إلى المساعدة في إطلاق سراح الرئيس البرازيلي السابق، لولا دي سيلفا، ومنع محاكمة الرئيسة البرازيلية السابقة، ديلما روسيف.