استطلاع: 74% من رؤساء الشركات البريطانية غير متفائلين بالأوضاع بعد «بريكست»

كشف استطلاع للرأي عن أن 74% من رؤساء الشركات البريطانية الكبرى أبدوا نظرة غير متفائلة تجاه الأوضاع بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

جاء ذلك في مقابل نسبة بلغت 66% خلال العام الماضي، حسب صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وكشف الاستطلاع السنوي الذي أجرته مؤسسة "إبسوس موري" وشمل 100 من رؤساء الشركات، أن 67% قالوا إن أوضاع شركاتهم ستسوء بعد بريكست، مقابل 56% ذكروا ذلك خلال العام الماضي.

كما أبدى 68% شكوكهم في قدرة الحكومة على التفاوض بشأن اتفاق جيد للشركات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، حثت نواب البرلمان، أمس الثلاثاء، على دعم الاتفاق بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه مع التكتل، وذلك في رسالتها بمناسبة العام الجديد.

وقالت ماي في رسالة عبر الفيديو إن "إقرار الاتفاق ليصبح قانونا، سيجعل بريطانيا تتجاوز مرحلة حرجة ويلقي وراء ظهورنا فترة هدامة من الاضطراب السياسي".

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس بعد التصويت على اتفاق الخروج في مجلس العموم في 15 يناير الجاري.