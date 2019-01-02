صبحي وحطب يحضران توقيع بروتوكول التعاون بين الاتحاد الدولي لليد ومعهد القلب الرياضي

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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية توقيع بروتوكول تعاون بين معهد القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل والاتحاد الدولي لكرة اليد.

اقيم اليوم حفل افتتاح معهد القلب الرياضي والذي شهد توقيع بروتوكول التعاون بحضور الدكتور حازم عبد المحسن مدير عام مستشفى وادي النيل والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

أشاد الحاضرين بتجهيزات معهد القلب الرياضي الذي يعد واحد من أفضل المراكز في الشرق الأوسط والذي يخدم الرياضة المصرية بشكل كبير.

تم خلال مؤتمر توقيع بروتوكول التعاون شرح كافة التفاصيل وسبل التعاون مع جميع الرياضيين في خطوة أشاد بها الجميع.