علق الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، على استخدام بعض المزارعين مبيدات لمكافحة الآفات دون المستوى ما يؤثر على صحة المواطن.

وناشد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، كل المزارعين باستخدام المبيدات المسجلة والموصي بها من لجنة مبيدات الآفات الزراعية والموجودة في المحال المرخص لها بالإتجار في هذا المجال.

وأضاف أن الوزارة تصدر سنويًا كتاب خاص بالتوصيات الفنية يتضمن المبيدات المستخدمة ضد جميع الآفات على جميع المحاصيل، ويتم توفيره في مديريات الزراعة ومحال بيع المبيدات، مشيرًا إلى ضرورة تعاون المزارع مع الجهات المعنية بعزوفه عن الأصناف غير الموصي بها.