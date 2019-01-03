تشيلسي يبتعد عن صراع صدارة البريميرليج بتعادل مخيب مع ساوثهامبتون

ابتعد تشيلسي خطوة جديدة عن صراع المنافسة على صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما تعادل سلبيا مع ضيفه ساوثهامبتون اليوم الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز كريستال بالاس على مضيفه وولفرهامبتون 2 / صفر، وبيرنلي على مضيفه هيدرسفيلد تاون 2 / 1، فيما تعادل ويستهام يونايتد مع ضيفه برايتون 2 / 2.

وظل تشيلسي، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية في لقاءاته الأربعة الأخيرة بالمسابقة، في المركز الرابع برصيد 44، متأخرا بفارق عشر نقاط عن الصدارة التي يحتلها ليفربول، الذي يحل ضيفًا الخميس على مانشستر سيتي في المرحلة ذاتها.

في المقابل، ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 16 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وعجز تشيلسي عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى نجومه في إضاعة الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.