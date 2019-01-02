علق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، على استقبال الفنان القدير محمد صبحي، طفلًا من منطقة العجمي مصابًا بثقب في القلب، وصفه بأنه نموذجًا للشباب المصري الذي تحتاجه الدولة لاستكمال بنائها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الثلاثاء، أنه «في عز مرضه يسعى للتخفيف عن والدته من خلال إنشاء مشروع يدر منه ربحًا لإكمال تعليمه».

وتعهد محافظ الإسكندرية بمساعدة الطفل وتوفير كل سبل الرعاية لحالته الصحية، والاستجابة لكل احتياجاته التي من ضمنها الحصول على تصريح كشك لتحويله إلى مكتبة لبيع الكتب، معقبًا: «يهمنا أن الطفل يقدر يكمل دراسته ويتخرج وألا يؤثر عمله على حياته العلمية».

وتابع: «إن شاء الله هنعمله المشروع اللي نفسه فيه، ومع ذلك سنساعده على استكمال دراسته لأنها الأساس»، داعيًا الطفل أو أحد أفراد أسرته للقائه اليوم الأربعاء بمبنى المحافظة للنظر في احتياجاته.