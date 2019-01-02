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اليابان تبدأ فرض ضريبة المغادرة من يوم الاثنين المقبل

طوكيو- أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 9:34 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 9:34 ص

تفرض اليابان ضريبة المغادرة وقدرها ألف ين ياباني "الدولار يوازي 109 ين" اعتبارا من يوم الاثنين المقبل على أي شخص يغادر البلاد جوا أو بحرا بصرف النظر عن جنسيته.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" على الإنترنت، أنه بموجب هذا القانون الصادر في أبريل الماضي، سيتم تحصيل الضريبة في كل مرة يغادر فيها الفرد البلد، ويأتي على رأسها رسوم السفر بالطائرة أو السفن.

وقال المسؤولون إن الحكومة تعتزم استغلال العائد من الضريبة لاتخاذ تدابير لاستيعاب المزيد من الزوار الأجانب للبلاد وتنشيط السياحة وتحسين إجراءات الهجرة، على أن يستثنى من الضريبة الأشخاص الذين يغادرون اليابان في غضون 24 ساعة من دخول البلاد العابر "الترانزيت" والأطفال أقل من عامين.


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