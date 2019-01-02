انطلاق المعرض الخيري الـ4 بالمجان في «بنات عين شمس»

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، وبالتعاون مع رعاية الشباب، المعرض الخيري الـ4 بالمجان لهذا العام، اليوم الأربعاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور نظمي عبدالحميد نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقالت عميدة الكلية الدكتور رقيه شلبي، إن الهدف من المعرض تقديم منتجات للطلاب والعاملين بالكلية بالمجان من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وإكسسوارات، لافتة إلى أن المعرض شهد إقبالا كبيرا من الطلاب.

وأكدت شلبي عزم الكلية على تكرار المعرض الخيري بالمجان عدة مرات خلال العام؛ لإعانة بناتنا غير القادرات.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مي حلمي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض يقام بمشاركة وتعاون رعاية الشباب، وذلك لأول مرة، حيث تم الإعداد والتجهيز الكامل للمعرض، وقاموا بعرض أنواع مختلفة من الملابس، والمعرض هذه المرة ليس مقتصرا على الطالبات فقط وإنما للموظفين والعمال أيضا وغير القادرين.