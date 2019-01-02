الأربعاء 2 يناير 2019 6:16 م القاهرة القاهرة 17.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع زيادة الإقبال على شراء السيارات الأوروبية بعد إعفائها من الجمارك يناير المقبل؟

النتـائـج تصويت

شاهد.. حصان يوقف موكب الرئيس البرازيلي الجديد أثناء مراسم تنصيبه

دينا النجار
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 6:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 6:10 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو طريف أثناء سير موكب تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، حيث أوقف الموكب حصان لفترة وجيزة، ما دفع الحراس للتصدى للحصان ومعرفة سبب توقفه.

وظهر الرئيس البرازيلى الجديد، خلال حفل ضخم بالعاصمة برازيليا، وهو يعتلى سيارة مكشوفة وبجواره زوجته محاطًا بالسيارات والخيول، ويقوم بالتلويح بيديه للمواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق.

ويُذكر أن «بولسونارو» أدى أمس الثلاثاء اليمين الدستورية أمام برلمان بلاده، ليصبح رسمياً الرئيس الثامن والثلاثين للبلاد، جاء ذلك بعد نحو شهرين من فوزه في الانتخابات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك