عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الأربعاء، مقطع فيديو طريف أثناء سير موكب تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد جايير بولسونارو، حيث أوقف الموكب حصان لفترة وجيزة، ما دفع الحراس للتصدى للحصان ومعرفة سبب توقفه.

وظهر الرئيس البرازيلى الجديد، خلال حفل ضخم بالعاصمة برازيليا، وهو يعتلى سيارة مكشوفة وبجواره زوجته محاطًا بالسيارات والخيول، ويقوم بالتلويح بيديه للمواطنين الذين اصطفوا على جانبي الطريق.

ويُذكر أن «بولسونارو» أدى أمس الثلاثاء اليمين الدستورية أمام برلمان بلاده، ليصبح رسمياً الرئيس الثامن والثلاثين للبلاد، جاء ذلك بعد نحو شهرين من فوزه في الانتخابات.