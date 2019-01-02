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بنجلاديش تعتقل صحفيا بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالانتخابات العامة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:55 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:55 ص

اعتقلت السلطات البنغالية صحفيا بتهمة نشر أخبار كاذبة تتعلق بالانتخابات العامة التي جرت يوم الأحد الماضي.

وذكر تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الأربعاء، أن السلطات تلاحق صحفيا آخر لقيامه بنشر معلومات مغلوطة تتعلق بالانتخابات التي حقق فيها حزب "رابطة عوامي" الحاكم فوزا كاسحا، حيث حصد 288 مقعدا بالبرلمان مقابل فوز المعارضة بسبعة مقاعد فقط.

وقد بلغت نسبة الإقبال على التصويت قرابة 80%، غير أن المعارضة دعت مفوضية الانتخابات لإبطال الاقتراع وإجراء انتخابات جديدة في ظل حكومة ليس لها انتماء حزبي، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض.


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