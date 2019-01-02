«الوزراء»: وافقنا على تقنين أوضاع 627 كنيسة ومبنى خدمي في 2018

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إنه تم توفيق أوضاع 627 كنيسة ومبنى خدمي في العام الماضي 2018، من خلال اللجنة المختصة المشكلة لترخيص الكنائس.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على توصيات اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، متابعًا: «سيتم توفيق أوضاع 38 كنيسة و40 مبني بإجمالي 80 كنيسة ومبنى خدمي».

وأوضح أن اللجنة المشكلة تبحث الكنائس المطابقة للاشتراطات حتى تدرجها في قائمة التراخيص، معقبًا: «الكنائس التى بنيت بدون تراخيص تمارس فيها الشعائر دون أي عائق».

ويُذكر ان مجلس الوزراء وافق على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى خدمي جدد، بناء على توصيات اللجنة المشكلة لترخيص الكنائس.