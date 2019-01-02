مقتل رئيس بلدية في المكسيك بعد توليه منصبه بساعات قليلة

قتل مسلحون رئيس بلدية في جنوبي المكسيك، بعد ساعات قليلة من توليه منصبه.

قال ممثل الإدعاء المحلي، اليوم الأربعاء، إن عددًا من المسلحين فتحوا النار على "أليخاندرو أباريسيو" في يوم رأس السنة ببلدة "تلاكسياكو"، التابعة لولاية "أواكساكا" بعد وقت قصير من أدائه لليمين الدستورية.

وأصيب أربعة أشخاص آخرون في الهجوم، وتم القبض على مشتبه به، ولم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم.

وتعاني المكسيك من موجة عنف، بدأت في يناير إلى نوفمبر العام الماضي، راح ضحيتها أكثر من 26 ألف شخص.

وكثيرًا ما يكون مرتكبو جرائم القتل، ممن ينتمون لعصابات مخدرات، والتي تتنافس على التجارة والتحكم في طرق التهريب، وتستهدف الشبكات الإجرامية، بشكل متكرر الساسة المحليين في المكسيك.