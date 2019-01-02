المرصد: سقوط أكثر من 30 قتيلا في توترات مستمرة بين مجموعتين مسلحتين شمالي سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن التوترات لا تزال مستمرة، اليوم الأربعاء، بين "هيئة تحرير الشام"، و"الجبهة الوطنية للتحرير" المدعومة من تركيا، في القطاع الغربي من ريف حلب شمال سوريا.

وكانت اشتباكات عنيفة دارت بين الجانبين، أمس، وأسفرت عن مقتل أكثر من 30 من المسلحين والمدنيين.

وتأتي التوترات في إطار سعي "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل "جبهة فتح الشام" (جبهة النصرة سابقا) أبرز مكون فيها، لتوسعة سيطرتها في المنطقة، على حساب خصومها.

وقال ناشطون محليون، إن الهيئة تستغل سحب جزء من قوات الجبهة الوطنية من المنطقة لتوجيههم إلى منبج، حيث تستعد تركيا لشن عملية كبيرة ضد المسلحين الأكراد.

وواصلت الهيئة، اليوم، عملية تثبيت سيطرتها على بلدة دارة عزة في المنطقة، التي تشهد حالة من الاستياء والغضب الشعبي الواسع على خلفية الاقتتال العنيف.