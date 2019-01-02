المخرج سمير العصفوري: المسرح بدون موسيقى «فوضى»

تحدث المخرج الكبير سمير العصفوري، عن العلاقة بين المسرح والموسيقى، قائلًا إنه لا توجد لوحة فنية مرسومة أو طبيعة خلقها الله إلا وتحلت بالموسيقى من أصوات الطيور بمختلف أنواعها وأمواج البحار والرياح.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الثلاثاء، أن المسرح من دون موسيقى يتحول إلى فوضى، متابعًا أن المسرحية عبارة عن نوتة موسيقية.

وأوضح: «مقدمة العمل، تجسيد العاطفة، إجراء الحوار، الغليان، العنف، الوصول إلى الحقيقة، كل هذه الأشياء لها موسيقاها الخاصة والتي لا يمكن أن تؤدي المعنى المطلوب دونها».

وتابع أن الفن المسرحي يتطلب وعي موسيقي، مستطردًا أن الموسيقى هي العرف والنظام للكون كله، ويجب أن يعيها ويتذوقها المخرج المسرحي وكذلك الممثل، الذي دونها لن يجيد التمثيل.



