لبنان: توقيف خلية إرهابية لـ«داعش» خلال فترة الأعياد

أوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، خلال فترة الأعياد، خلية إرهابية تابعة لتنظيم"داعش" تتألف من أربعة سوريين.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الأربعاء، إنه" نتيجة الجهود المكثفة التي قامت بها مديرية المخابرات في مختلف المناطق اللبنانية خلال فترة الأعياد حفاظاً على أمن المواطنين، تمكنت المديرية من توقيف خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، تتألف من أربعة سوريين، كانوا موجودين بين منطقتي المتن (في جبل لبنان) والشمال، ويعملون على التواصل مع قيادات التنظيم الإرهابي المذكور".

وبعد التحقيق معهم " أحيلوا على القضاء المختص "، بحسب البيان.

وكان الجيش اللبناني قد حرّر جرود لبنان الشرقية من التنظيمات الإرهابية في نهاية أغسطس عام 2017 .