بومبيو: واشنطن تسعى إلى تكثيف التعاون مع البرازيل للضغط على فنزويلا

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل في أن تدعم الحكومة اليمينية الجديدة في البرازيل نهج واشنطن من أجل حل الأزمات السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

وأضاف بومبيو، أنه ناقش ونظيره البرازيلي أرنستو أروجو التهديدات القادمة من فنزويلا، وذلك خلال اجتماعهما في العاصمة برازيليا اليوم، بعد يوم من تنصيب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.

وأوضح بومبيو أنه بحث مع أروجو رغبة بلادهما العميقة في إعادة الديمقراطية للشعب الفنزويلي.

ويتبنى بولسونارو مواقف سياسة خارجية مماثلة لتلك التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك انتقاده لنظام الحكم في فنزويلا، والذي ينتمي لليسار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، الذي أشار أيضا إلى "السياسات الفاشلة" للحكومة الشيوعية في كوبا، إن الولايات المتحدة والبرازيل سيكون أمامهما الفرصة للعمل معا من أجل مواجهة الأنظمة الاستبدادية في العالم.

وتعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة، نتج عنها نقص في الغذاء والدواء وفرار الملايين إلى خارج البلاد.

وتمثل أزمة فنزويلا مشكلة للمنطقة برمتها، في ظل استقبال البلدان المجاورة التدفق الكبير لللاجئين.

وقاد الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو فنزويلا الغنية بالنفط إلى نظام حكم أكثر استبدادية منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2013.

وتناولت الولايات المتحدة المشكلة بشكل جزئي، من خلال معاقبة مادورو ومسؤولين في حكومته.

ومن المقرر أن يتوجه بومبيو في وقت لاحق إلى كارتاهينا في كولومبيا للقاء الرئيس الكولومبي إيفان دوكي.