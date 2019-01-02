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اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة والمتمردين في ولاية راخين بميانمار

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:58 ص

اندلعت اشتباكات عنيفة بين عدد من رجال الشرطة في ميانمار ومجموعة من المتمردين في ولاية "راخين" الواقعة غربي البلاد.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الأوروبية عن وسائل إعلام رسمية في ميانمار قولها إن شرطيا أصيب بجروح خطيرة عندما هاجمت مجموعة مكونة من 30 شخصا وبحوزتها أسلحة ثقيلة وأخرى صغيرة شرطة حرس الحدود الليلة الماضية قرب "سيتونج"، وهي قرية تقع في منطقة "بوتهيداونج".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخرا أن نحو 2500 شخص قد نزحوا عن منازلهم منذ أوائل ديسمبر الماضي، بعدما اندلعت اشتباكات مع جيش "أراكان" الذي يمثل إحدى الجماعات التي تقاتل جيش ميانمار، حيث تريد المزيد من الحكم الذاتي للأقليات العرقية.


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