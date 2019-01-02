

تشرف اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور، على إجراء إصلاحات للأسوار المتهالكة لمحور 26 يوليو لمدة 15 يوما.

وتجرى عملية الإصلاح على مطلع محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان، حتى مدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الانتقال إلى الاتجاه الآخر بعد الانتهاء من الأعمال السابقة.

وتبدأ تلك الأعمال من الساعة 12.5 صباح الغد 3 يناير، على أن يكون هناك أعمال إصلاح للفواصل العرضية للطريق، بعد الانتهاء من أعمال إصلاح الأسوار، وستعين الإدارة العامة للمرور الخدمات اللازمة؛ لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.