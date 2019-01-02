محتجون عاطلون في تونس يبدأون مسيرة 350 كيلومترا مشيا على الأقدام

بدأ العشرات من المحتجين من الشباب العاطل في تونس، اليوم الأربعاء، مسيرة انطلاقا من مدينة المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد باتجاه العاصمة مشيا على الأقدام لمسافة يقدر طولها بـ350 كيلومترا.

ويحتج المشاركون، الذين انطلقوا في المسيرة منذ صباح اليوم، ضد مماطلة السلطات الجهوية بتفعيل قرارات انتدابهم في منجم لإنتاج الفوسفات في الجهة، بعد نجاحهم في اختبارات التوظيف.

وردد المشاركون في المسيرة "قادمون يا عاصمة على الأقدام قادمون" كما رفعوا لافتات من بينها "التشغيل استحقاق"، "خدمني (شغلني) خلصني أو أسجني".

وينوي المحتجون الذين وقعوا عقود عمل منذ 17 ديسمبر عام 2017، الاعتصام أمام مقر وزارة الصناعة والطاقة في العاصمة إلى حين تفعيل قرارات الانتداب.

وتشهد مناطق انتاج الفوسفات في ولايتي قفصة وسيدي بوزيد احتجاجات اجتماعية متواترة للمطالبة، بفرص عمل في شركة فوسفات قفصة الحكومية التي تعد أكبر مشغل جنوب غربي تونس.

وتبلغ نسبة البطالة في تونس قرابة 15 بالمئة على المستوى الوطني لكنها على عكس المناطق الساحلية ترتفع النسبة إلى أكثر من الضعف في عدد من المناطق الداخلية بغرب وجنوب البلاد.

ويناهز عدد العاطلين 650 ألف، أكثر من ثلثهم من حاملي الشهادات العليا.