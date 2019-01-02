تحذيرات بتوقف خدمات صحية في غزة بسبب أزمة الكهرباء

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، من توقف عدد من خدماتها خلال أيام جراء أزمة الوقود في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إن "الاستنزاف المستمر لكميات الوقود المتبقية في خزانات المولدات الكهربائية يضع المشهد الصحي بشكل عام أمام كارثة حقيقية".

وعزت الوزارة ذلك إلى "الحاجة الملحة للكهرباء وزيادة الأحمال خلال أيام الشتاء الباردة وتجاوز ساعات انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 8 ساعات يومياً، إضافة الى تكرار الأعطال في الشبكات القادمة إلى قطاع غزة".

وأفادت بأن الحاجة للتيار الكهربائي في الأقسام المهمة والحيوية، مثل غرف العمليات والعنايات المركزة وحضانات الأطفال وأقسام الولادة وأقسام غسيل الكلى والمختبرات واجهزة التعقيم والغسيل ومحطات الاكسجين وغيرها، يتطلب تشغيل المولدات الكهربائية لساعات أطول ما يعني زيادة معدل الاستهلاك الشهري من الوقود.

وحثت وزارة الصحة المؤسسات الدولية على التدخل الفوري لمنع وصول الأزمة إلى نقطة، يصعب معها تقديم الخدمة الصحية "خاصة مع غياب أي افق لمنحة جديدة ينتج عنها توفير كميات ثابتة ومنتظمة من الوقود لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها المختلفة".

ويعاني قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة وتحاصره إسرائيل منذ منتصف عام 2007 من نقص شديد في الخدمات الأساسية للسكان وعلى رأس ذلك عجز في التيار الكهرباء بأكثر من نصف احتياجاته اليومية.