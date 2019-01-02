رجل دين مسيحي عراقي: «كركوك» جوهرة البلاد ورمزا للتآخي

وصف بطريرك الكلدان في العراق والعالم، الكاردينال "لويس رؤفائيل ساكو"، اليوم الأربعاء، مدينة كركوك بأنها جوهرة في خارطة العراق، بتنوعها وثقافاتها ولغاتها، قائلاً: "هى رمز للتآخي".

وقال "ساكو"، خلال حضوره احتفال افتتاح المركز الرعوي للرحمة الإلهية بمنطقة "سي كانيان" في كركوك، إن "مزاج وعقلية الناس تتغير إلا السياسيين ورجال الدين لم تتغير حتى الآن"، مضيفًا أن "كركوك آمنة ومستقرة ومتعايشة".

ودعا "ساكو" إلى العمل؛ من أجل نشر قيم المواطنة والسلام والاستقرار وثوابت العيش المشترك".

وأضاف قائلًا: "بلدنا بلد الحضارات الأكدية والأشورية والسومرية والعربية والتركمانية والكردية، ويكفينا صراعات وخلافات منذ 15 عامًا، وإنه آن الآوان أن يدرك العراقيون؛ أن عليهم إعمار وطنهم وترسيخ تعايشهم".