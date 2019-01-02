تخطى كليب أغنية "مافيا" للفنان محمد رمضان، والذي طرحه أمس الثلاثاء، 2 مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحه عبر موقع "يوتيوب"، متصدرا تريند الموقع ذاته، فى أولى مفاجآت رمضان لجمهوره في العام الجديد.

وتقول كلمات الأغنية، "مبخفش من حد ولا عمري هكش، وأي حد هيواجهني هاخده وش، مادام على حق هاخد حقي آه معلش، ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفريش، بالحب الدنيا تمشي، بالحب الدنيا تمشي وأنت تزيد محبة، متعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها، أنا مافيا".

ويسيطرعلى الكليب أجواء الأكشن والمافيا، مع رقصة جديدة ومبتكرة من رمضان، ويأتي الكليب الجديد ضمن سلسلة الأعمال الغنائية والكليبات المثيرة التي بدأها رمضان خلال العام الماضي، والأغنية من كلمات محمد الفنان، وشيندي، وكنكا، وتوزيع إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي، والكليب من إخراج ياسر سامي.