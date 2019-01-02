العراق يرفع طاقات إنتاج الغاز المسال إلى 4814 طنا يوميا

أفاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، اليوم الأربعاء، بارتفاع إنتاج الغاز المسال لشركة غاز البصرة في جنوبي البلاد إلى معدلات غير مسبوقة حيث تجاوزت فيها معدل 4814 طنا يوميا.

وقال جهاد، في بيان صحفي، إن هذه المعدلات «هي خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج الوطني من وقود الغاز المسال وصولا للاكتفاء الذاتي من جهة، وتعزيزا للصادرات الخارجية من جهة أخرى وبما يحقق أعلى مردود مالي».

وأضاف أن وزارة النفط ماضية في لتنفيذ خطط الوزارة بالاستثمار الأمثل للغاز المصاحب وتحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة منتجة ومفيدة تعزز من القدرات المالية والاقتصادية للبلاد.