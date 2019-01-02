بنجلاديش تحبس صحفيا وتطارد آخر بتهمة نقل أخبار زائفة عن الانتخابات

ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أنه تم تجديد حبس صحفي بنجلاديشي بعد ما يزعم عن نشره معلومات زائفة حول انتخابات الأحد الماضي، التي فاز فيها حزب "رابطة عوامي" الحاكم، بزعامة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة بأغلبية ساحقة.

وسمحت محكمة في منطقة خولنا جنوب البلاد باستجواب الصحفي "هيدايت حسين مولا" في الحبس، وهو مراسل لصحيفة "دكا تريبيون"، لمدة 3 أيام، حيث يزعم أنه كان قد أورد عددا من الأصوات أعلى من العدد الحقيقي للأصوات في إحدى الدوائر الانتخابية البرلمانية، طبقا لما ذكره محامي الدفاع "طارق محمود تارا".

وكان قد تم اعتقال مولا الليلة الماضية بعد أن اتهمه مسؤول انتخابي هو ورشيد الإسلام مراسل صحيفة "مانابزامين" اليومية الشعبية التي تبث في دكا، بتقديم معلومات زائفة، بموجب قانون مثير للجدل، ومازال رشيد الإسلام هاربا.

وزعم مسؤول الانتخابات، ديباشيش شودري أن الاثنين نشرا تقارير عمدا بأنه تم الإدلاء بـ22419 صوتا أكثر من العدد الإجمالي الفعلي في المقعد البرلماني.

وأضاف أن عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في الأصل 214420 من أصل 259420، مشيرا إلى أن معلومات زائفة قد نشرت لإلقاء ظلال من الشك على الانتخابات.

وحال إثبات ذلك، ربما يواجه المتهم السجن 14 عاما بموجب قانون الأمن الرقمي لعام 2018، الذي انتقده مجلس التحرير بعد وقت قصير من تبنيه من قبل حكومة حسينة.

وكان حزب "رابطة عوامي" بزعامة حسينة قد فاز بـ259 من أصل 289 مقعدا برلمانيا في انتخابات الأحد الماضي، التي شابها أعمال عنف ومزاعم بالتزوير، وفاز حزب بنجلاديش القومي الذي تنتمي إليه رئيسة الوزراء المسجونة خالدة ضياء بـ5 مقاعد فقط.