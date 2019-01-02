الحكومة القطرية توافق على إنشاء المدينة الإعلامية ومركز بيانات لشركة مايكروسوفت

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وافقت الحكومة القطرية، اليوم الأربعاء، على إنشاء "المدينة الإعلامية"، وكذلك على إنشاء مركز بيانات عالمي لشركة "مايكروسوفت".

ووفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، فقد وافق مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها برئاسة عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون لإنشاء مدينة إعلامية، كما وافق الاجتماع على إنشاء مركز بيانات عالمي لشركة مايكروسوفت في دولة قطر "أزور للحوسبة السحابية".

وصرح عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بأن المجلس وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بإنشاء مدينة إعلامية تُسمى " المدينة الإعلامية".

وتهدف قطر من مشروع المدينة الإعلامية إلى "إدارة وتطوير النشاط الإعلامي وتعزيز مكانتها كموقع لاستقطاب الإعلام العالمي والشركات التكنولوجية والمؤسسات البحثية والتدريبية في المجال الإعلامي والإعلام الرقمي، ودعم وتشجيع مشاريع الإعلام الرقمي والتكنولوجي، وتحقيق التكامل الاقتصادي والمهني مع مشاريع الدولة المختلفة".