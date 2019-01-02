«ماكرون» يحث «بوتين» على حماية القوات الكردية في سوريا

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين حثه فيه على حماية القوات الحليفة للغرب في الحرب ضد تنظيم داعش في سورية، وخاصة الأكراد.

وأضاف قصر الإليزيه أن ماكرون أكد لبوتين أن الحرب ضد داعش لم تنته بعد، وأنه يجب تجنب أي زعزعة للاستقرار يمكن أن تصب في صالح الإرهابيين.

ووفقا لبيان الإليزيه، قال ماكرون: "يجب الحفاظ على القوات الحليفة للتحالف الدولي (ضد داعش)، وخاصة الأكراد، بالنظر إلى التزامهم المتواصل في الحرب ضد إرهاب داعش."

وطالب الرئيس الفرنسي أيضا بالاعتراف بحقوق السكان المحليين.

من جانبه، أكد الكرملين إجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، دون أن يذكر تفاصيل.

وتنسق روسيا في الحرب الدائرة في سوريا مع تركيا التي هددت بالتحرك عسكريا ضد الأكراد في شرق سوريا.

يذكر أن القوات الكردية في سورية تعد أهم حليف للتحالف الدولي الذي تشارك فيه فرنسا و تقوده الولايات المتحدة، ضد داعش.