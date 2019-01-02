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اليمن يطالب الأمم المتحدة بالحزم لتنفيذ اتفاق السويد وانسحاب الحوثيين من الحديدة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:59 ص | آخر تحديث : الأربعاء 2 يناير 2019 - 10:59 ص

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة بالعمل بحزم لتنفيذ اتفاق السويد بشأن انسحاب ميليشيات الحوثي من محافظة الحديدة شمال غربي البلاد وتسليمها للشرعية.

وذكرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية أن هذا يأتي في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات الحوثي خروق وقف إطلاق النار في المدينة ومحيطها، إضافة إلى عدم فتح ممرات إنسانية ومحاولة الالتفاف على اتفاق الانسحاب من الحديدة وموانئها.

وكان الجنرال باتريك كاميرت، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة غربي اليمن قد ترأس أمس الثلاثاء، اجتماعا للجنة الثلاثية من أجل تنسيق إعادة الانتشار، حيث ضمت ممثلين عن الحكومة الشرعية والحوثيين.


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