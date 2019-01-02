تهذيب الأشجار وزراعة أحواض الزهور بالجيزة لاستقبال عيد الميلاد

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استعدت محافظة الجيزة لاستقبال احتفالات عيد الميلاد، ورفعت حالة الطوارئ بكافة قطاعاتها الخدمية لضمان مرور فترة الأعياد دون أي معوقات.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الهيئة العامة للنظافة والتجميل دفعت بفرق النظافة والمعدات لرش المياه وفرق للدهانات، وتم رفع المخلفات وتقليم وتهذيب الأشجار وزراعة أحواض للزهور ودهان البلدورات، وكذلك رفع مستوى النظافة بمحيط كافة الكنائس بأحياء ومراكز ومدن المحافظة احتفالا بأعياد الميلاد المجيد، كما تم إلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي اليوم، أنه تقرر إيقاف جميع الإجازات والراحات لجميع الأطباء البيطريين العاملين بقطاع المجازر والتفتيش على اللحوم في أيام الاحتفالات، وتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات لضبط المخالفين.

وأوضح أنه تم مراجعة مخرات السيول بمركزي ومدن الصف وأطفيح للتأكد من جاهزيتها ومتابعة الأرصاد الجوية للوقوف على الحالة الجوية للمحافظة خلال الأعياد، مشيرا إلى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ للدفع بسيارات شفط مياه الأمطار في حالة هطول الأمطار والاهتمام بالشوارع والطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لتسيير الحركة المرورية.

وتنفذ الإدارة العامة للمرور حملات موسعة لرصد المخالفات وإعادة الانضباط للشارع خلال الأعياد ويتم رفع السيارات المتروكة بالشوارع، وتحرير مخالفات مرورية متنوعة، وفحص جميع أوراق ورخص الدراجات البخارية؛ تجنبا لاستخدامها في أي أعمال.