ننشر قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير لعام 2018

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على مستوى الأعمال الأدبية، احتلت رواية "الحساب" لجون جريشام المركز الأول في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير لعام 2018، بينما حلت رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث جاءت رواية "نار ودماء" لجورج مارتين، فيما كان المركز الرابع من نصيب رواية "عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير استمرت رواية "الهدف: الكس كروس" لجيمس باتيرسون وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد احتل كتاب "صيرورة" لميشيل أوباما المركز الأول للأسبوع السادس على التوالي، فيما جاء كتاب "لب المسألة كلها" لتشارلز كروثامر في المركز الثاني للأسبوع الثالث على التوالي.

وثالثا حل كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر، وجاء كتاب "قتل الاس اس" لبيل اوريلي ومارتن ديوجارد في المركز الرابع.

أما كتاب "العقال" ليوفال نوح هراري فجاء في المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير لعام 2018.