السيسي يدعو لإطلاق مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين خلال 2019

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدور الذي قام به المواطن المصري، خلال العام الماضي.

وقال «السيسي»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «في مستهل عام ميلادي جديد، تأملت العام الماضي باحثًا عن البطل الحقيقي لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي».

وأضاف أن: «المواطن المصري هو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجردًا، وتحمل كلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وتابع: «أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا، رجالًا ونساءً، وبرعايتى المباشرة؛ لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019».