نائب رئيس وزراء إيطاليا يتعهد بخفض أجور أعضاء البرلمان

قال "لويجي دي مايو" نائب رئيس وزراء إيطاليا إنه مازال هناك الكثير من الأمور التي يجب إنجازها على أجندته الشعبوية، بما في ذلك خفض أجور أعضاء البرلمان الإيطالي.

وقال "دي مايو" في رسالته إلى الشعب بمناسبة العام الجديد وبعد يومين من تمرير البرلمان الإيطالي مشروع موازنة العام الجديد التي تضمنت مساعدات للفقراء وإجراءات لخفض سن التقاعد لبعض الفقراء، "نحن الآن في نهاية البداية" لتنفيذ التعهدات الانتخابية لحزبه الشعبوي.

يذكر أن "دي مايو" يرأس تحالف حركة الخمس نجوم الشعبوي.

وقد تعهد نائب رئيس وزراء إيطاليا بتمرير "قانون رائع" لتقليص مخصصات أعضاء البرلمان خلال العام الحالي.

يأتي ذلك في حين يسعى الرئيس الإيطالي "سيرجيو ماتاريلا" إلى كبح جماح نائبي رئيس الوزراء الشعبويين "دي مايو" و"ماتيو سالفيني".

وحذر "ماتاريلا" في خطابه بمناسبة العام الجديد، من تراكم الدين العام لإيطاليا حيث وصل إلى أكثر من 130% من إجمالي الناتج المحلي وقال إن ارتفاع معدل الدين العام يهدد المواطنين العاديين.

في الوقت نفسه تعهد "دي مايو" في كلمته أمس الثلاثاء، بالتعامل مع قضايا البيئة والعلاقات الخارجية خلال العام الحالي، مضيفا أنه مسرور بالحرب ضد "هؤلاء الذين يستخدمون الأموال العامة والقوانين الوطنية للاستفادة من سلسلة حقوق ربما لا يستحقونها".