محافظ القليوبية يترأس اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة

ترأس الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماع مجلس أمناء مكتبة مصر العامة؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال، حيث يختص المجلس بوضع السياسات العامة التي تسير عليها المكتبة، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأغراض التي قامت من أجلها بما لا يتعارض مع لائحة المكتبة التي تم اعتمادها.

واستعرض المحافظ، في الاجتماع، إقامة أنشطة لتوعية طلاب المدارس وعمل ندوات تثقيفية بالمكتبة لتوعيتهم، كما وجه بضرورة استغلال أصول وقاعات المكتبة لإقامة أنشطة تدريبية تنمي الفكر لدى الشباب والطلاب وتسهم في إخراج طالب متميز ومبدع.

كما وجه المحافظ -خلال الاجتماع- بالترويج لأنشطة المكتبة في مجالات الموسيقى والفنون التشكيلية والإبداعية وإقامة حفلات يشارك فيها الشباب وطلاب المدارس وإقامة دورات تدريبية في المجالات المختلفة بالتنسيق مع المختصين.

جاء الاجتماع بحضور: الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والدكتورة إيمان البيطار ممثل عن جامعة بنها، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية تربية نوعية، والدكتور شمس القرنفلي عميد كلية فنون تطبيقية، والدكتور ياسر عبدالرحمن وكيل كلية تربية نوعية، وسوزان بدوي مديرة المكتبة، وحمدي سلامة رئيس مدينة بنها، والدكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة، وجمال صلاح مدير إدارة الحسابات بالمحافظة.