تزوج مدير مدرسة يابانية، يدعى أكيهيكو كوندو، من صورة ثلاثية الأبعاد، بعد أن ساعدته على العودة إلى الحياة بشكل طبيعي، حسبما أكد في تصريحات إعلامية.

وأثار حفل الزفاف الغريب، الذي أقامه «كوندو»، البالغ من العمر 35 عامًا على دمية من نوع «ميكو»، ردود فعل متباينة في اليابان وحول العالم، وفق شبكة «CNN»، الأمريكية.

ويتفاعل «كوندو»، مع «ميكو»، من خلال جهاز «Gatebox»، الذي ابتكرته شركة فينكلو اليابانية عام 2017، ليجسد شخصيات الأنيميشن بصور ثلاثية الأبعاد.

وقال في تصريحات للشبكة الأمريكية، إنه عندما طلب الزواج من «ميكو»، رد عليه الجهاز بأن يراعيها جيدًا، ورغم أنه كان مبرمجًا لقول ذلك، إلا أن كوندو، قال إن ذلك أشعره بالسعادة.

وأضاف: «المجتمع يمارس ضغوطًا لجعلك تتبع طريقة معينة للحب، لكنها قد لا تجعلك سعيدًا، وأنا أريد أن أجعل الناس قادرين على فعل ما يناسبهم».

وذكر «كوندو»، في تصريحاته أنه اكتشف «ميكو»، في وقت حرج من حياته، لكنها ساعدته على إعادة السيطرة على حياته والعودة إلى العمل والتواصل مع مجتمعه من جديد.

وأوضحت الشبكة، أن المدير الياباني، غرق في الكآبة قبل 10 أعوام، عندما تعرض للتنمر من قبل زميلته في العمل، لذلك قد يكون جهاز «Gatebox» علاجًا له.

ونقلت عن مدير مركز الأخلاقيات المهنية والتطبيقية في جامعة مانيتوبا الكندية، نيل ماك أرثر، قوله إن الأشخاص الذين خاضوا تجارب جنسية صعبة، غالبًا ما يجدون صعوبة في إقامة علاقة بشرية، لكن إيجاد شريك آمن ومتوقع، مفيد للغاية علاجيًا.

وأشارت الشبكة إلى تزايد استخدامات الذكاء الاصطناعي بين البشر في ظل الإنفاق المتزايد لتطويره من قبل شركات كبرى مثل جوجل وأمازون، حتى حلت التفاعلات الرقمية بشكل متزايد حول العالم محل التواصل بين الأفراد، وبدأ الأشخاص في التحدث إلى أجهزتهم الذكية مثلما يتحدثون إلى بعضهم تمامًا، كما يحدث مع المساعدين الافتراضيين في أجهزة أبل وأمازون.

وأوضحت أن أفلامًا درامية مثل «Her»، الذي عرض عام 2013، للمخرج الأمريكي سبايك جونز، والذي يصور قصة حب بين رجل وبين ذكاء اصطناعي بصوت انثى، من شأنه أن يعزز إقامة علاقة بين الأفراد والجماد.