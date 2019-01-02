بدء إجراءات أكبر صفقة اندماج مصرفي عالميا منذ 2016 في السعودية

قالت مصادر مطلعة، إن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، السعوديين، وجها الدعوة إلى بنوك الاستثمار العالمية لتقديم عروضها للفوز بعقد استشاري لصفقة الاندماج المحتمل بينهما والتي ستؤدي إلى قيام ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج، بأصول تصل قيمتها الإجمالية إلى 182 مليار دولار.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر القول إن البنكين فتحا باب تقديم عروض الخدمات الاستشارية أمام بنوك "سيتي جروب" و"كريدي سويس جروب" و"جولدمان ساكس جروب" و"إتش.إس.بي.سي هولدنجز" و"جيه.بي مورجان تشيس" و"يو.بي.إس جروب"

وبحسب المصادر، من المحتمل الإعلان خلال الشهر الجاري عن اسم البنك، أو البنوك الفائزة بعقد استشاري صفقة الاندماج، والتي ستكون أكبر صفقة اندماج مصرفي في المملكة منذ حوالي 3 سنوات. وتحظى صفقة الاندماج بدعم صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة والذي يمتلك حوالي 44% من أسهم البنك الأهلي التجاري و22% من أسهم بنك الرياض.

يذكر أن السعودية تدرس دمج عدد من البنوك والمؤسسات المالية العاملة فيها بعد اندماج البنك السعودي البريطاني وبنك الأوائل.