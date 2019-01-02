الإمارات تحظر استيراد الدواجن من مقاطعة روسية

حظرت الإمارات استيراد الدواجن من مقاطعة "فيورونيشكايا أوبلاست" في روسيا، لتسجيل بؤر إصابة بأنفلونزا الطيور بها.

وأعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية اليوم الأربعاء، أنها حظرت استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مقاطعة "فيورونيشكايا أوبلاست"، إضافة الى المقاطعات المصابة سابقا، وهي "كورسكايا" و"ريسبابليكا كالميكيا" و"أستراكانكايا" و"كوسترمسكايا" في روسيا الاتحادية.

أضافت في بيان "تهدف هذه الإجراءات إلى رفع معدلات الأمن الحيوي واستبعاد المسببات المرضية قبل دخولها للدولة، ومنع دخول فيروس إنفلونزا الطيور ومنع مخاطره وتأثيراته على صحة وسلامة الدواجن والمحافظة عليها، وكذلك على الصحة العامة باعتباره من الأمراض المشتركة".